Eğitim tamamen durduğu Yemen’e Birleşmiş Milletler el uzattı

İç savaş sebebiyle son yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı Yemen'de eğitim tamamen durdu. Birleşmiş Milletler (BM), eğitimi canlandırmak için, öğretmenlerin maaşlarının ödenmeye başlandığını açıkladı.

İç savaştan sebebiyle tüm sosyal ve ekonomik sistemi çöken ve yüz yılın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya kalan Yemen'de eğitim tamamen durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkede iki yıldır maaş alamayan 136 bin öğretmene ödeme yaparak, eğitim devam etmesini sağlayacaklarını açıkladı. UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkanı Geert Cappelaere tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada 97 bin öğretmene ödemelerin yapıldığını duyuruldu.

Cappelaere, okul altyapısının kötü etkilendiği ve eğitim araç gereçlerine ulaşımın kısıtlı olduğu Yemen'de, 2 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti. Cappelaere, "Ülkedeki 5 okuldan 1'i ağır hasar aldığı veya sığınak olarak kullanıldığı için kullanılmaz halde" diyerek, eğitimdeki çıkmazı gözler önüne serdi.

Cappelaere, öğretmenlere ve okul personeline aylık 50 dolar maaş teklif ederek, 10 bin 300 okulu tekrar faaliyete geçirmeyi ve 3 milyon 700 bin çocuğa eğitim vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: İHA