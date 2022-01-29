Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Maaşı Ne Kadar? 2022 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Maaşları

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim maaşı ortalama olarak aylık 14625_TL'dir. En düşük Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim maaşı 8250_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2424.02

Meslek Adı :

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Personel Eğitimi Ve Eleman Yetiştirme İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışanların mesleki ve bireysel yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kuruluş içi eğitim sistemini kuran ve uygulayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek

b) Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlamak

c) İK bilgi sistemi eğitim modülünün kuruluşu ile ilgili alt yapı çalışmalarını yürütmek

d) İK bilgi sistemi eğitim modülü kayıt, raporlama ve arşivleme faaliyetlerini yürütmek

e) Eğitim faaliyetleri bütçesini hazırlamak

f) Eğitim faaliyetleri bütçe gerçekleşmelerini takip etmek

g) Eğitim politika ve standartlarını belirlenmesine katkıda bulunmak

h) Eğitim prosedürlerini hazırlamak

i) Dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine etmek

j) Eğitim ihtiyaç analizi yapmak

k) Eğitimleri planlamak

l) Eğitim programını geliştirmek

m) Eğitim programının içeriğini geliştirmek

n) Eğitim programının uygulama sürecini planlamak

o) Eğitmenlerin çalışmalarını organize etmek

p) Ölçme ? değerlendirme araçlarının hazırlanmasına destek vermek

q) Eğitimler hakkında çalışanları bilgilendirmek

r) Eğitimlerin organizasyonunu gerçekleştirmek

s) Eğitim etkinliğinin ölçümünü yapmak

t) Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütmek

u) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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