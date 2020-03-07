Eğitimci kadınlar buluştu

Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde konuşan UNESCO ilk kadın genel direktörlüğü yapan Irina Bokova, toplumun geleceği için eğitimin yenilikçi teknolojilerle verilmesinin önemine değinerek, "Bireylere merak etme disiplinini ve üretkenlik kazandıran eğitim modeli, dünyamız için son derece gereklidir." dedi.

Teknoloji ve İnsan Koleji'nde (Tink) Dünya Kadınlar Günü Paneli düzenlendi. Panelde Tink Kurucusu Zeynep Dereli, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilk kadın genel direktörlüğü yapan Irina Bokova, Limak Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.

Bokova, paneldeki konuşmasında, kadınların liderliğe getirdikleri çeşitliliğin kabul edilmesi ve çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Eğitim, insan gelişimi için en güçlü atılım ve ilerleme stratejisidir. Eğitim insanı kendi sesine kavuşturur, toplumsal katılımı teşvik eder ve iş piyasasındaki fırsatları genişletir. Kadınlara liderlik yapmaları için yeni alanlar açabiliriz. Toplumun geleceği için eğitimin yenilikçi teknolojilerle verilmesi gereklidir. Bireylere merak etme disiplinini ve üretkenlik kazandıran eğitim modeli, dünyamız için son derece gereklidir. Doğaya saygı için, sürdürülebilirlik için, piyasalar için. Günün sonunda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için eğitim en doğru yol" dedi.

Eğitim ve her alanda gereken fırsat eşitliğinin bugünden yarına harika hale gelecek bir şey olmadığını, çok fazla emek ve zaman gerektiğini belirten Tink Kurucusu Zeynep Dereli ise "Toplumun sorunları hakkında dertlenmiyorsanız ve birlikte hareket etmek gibi temel bir anlayışı önemsemiyorsanız hiçbir şeyin düzelmesini beklememek gerek. Türkiye'de kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyasette karar alma süreçlerine eşit katılımlarının sağlanması için önce eğitimde önemli değişiklikler yapılması gerekli. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin, akademik çevrelerin ve ilgili tüm toplum kesimlerinin kesintisiz çabaları ile mümkün olabilecektir." diye konuştu.

"Öncelikle merak, üretkenlik, kararlılık ve disiplin gerekli"

Limak Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de iş yaşamında başarılı bir kadın olmanın yollarını anlatırken, kadın-erkek fırsat eşitliğine dikkati çekti.

Gelecekte fark oluşturmak isteyenler için önerilerde bulunan Özdemir, "Benim başarı tarifime göre; öncelikle merak, üretkenlik, kararlılık ve disiplin gerekli. Bunları bir araya getirmeyi başardığınızda sorunları çözüyorsunuz ve dünya için işleri kolaylaştırıyorsunuz. Disiplinle çalışıp ilerlediğinizde hem sorunları çözüyorsunuz hem de kariyerinizi iyileştiriyorsunuz." dedi.

Panelin ardından konuşmacılara plaket ve zeytin fidanı hediye edildi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA