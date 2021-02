Eğitimci- yazar Seval Orak'ın etkinlik temelli çocuk hikaye setleri okurlarıyla buluştu

Program Geliştirme Uzmanı, eğitimci ve yazar Seval ORAK; pandemi döneminde eğitimde eşitsizliği önlemeye yardımcı olmak için 21.yüzyıl becerilerini içeren uluslararası eğitim sistemleriyle ve müfredatımızla uyumlu hikaye setlerini yazdı.

ÇOCUĞUNUZ EMİN ADIMLARLA GELECEĞE HAZIRLANACAK

İki set halinde olan ilkokul düzeyindeki çocuk hikaye setleri; eğlenceli maceraların yanı sıra deney, STEM, el sanatı, yapay zeka, robotik, kodlama, drama, artırılmış gerçeklik, matematik, üst düzey düşünme becerisi, değerler eğitimi, duygusal zeka etkinlikleri, İngilizce ve yaratıcı yazarlık çalışmaları içeriyor.

ÖZ DEĞERLERİMİZ UNUTULMADI

Pandemi döneminde ekran başında olup aktivitelerden uzak kalan ülkemiz öğrencileri için hem bilim hem sanat hem de öz kültürümüze dair ( Mevlana, Yunus Emre gibi) öğeler içeren kitaplar öğrenme ve eğlenme aracı olarak öne çıkıyor.

Eric' te taratılan STEM eğitim yaklaşımıyla ilgili son makalesinden sonra " Tasarım- Becerilerim" ve "STEM+ A İçeren Kodlama ve Sanat Destekli Değerler" Hikaye Setlerini okurlarıyla buluşturan Eğitimci Yazar Seval ORAK' a eğitime yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.

EĞİTİMCİ YAZAR SEVAL ORAK KİMDİR?

1982 yılında doğmuştur. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini bitirdikten sonra, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. On altı yıldır çeşitli devlet ve özel kurumlarda sınıf öğretmeni, Sınıf Öğretmenleri Bölüm Başkanı, STEM Koordinatörü ve proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Şu an Eskişehir Atayurt Okullarında öğretmenlik yapmaktadır. Uluslararası bilimsel platformlarda sunduğu, sahadaki deneyimleriyle akademik alt yapıyı birleştirdiği, STEM ve Sanat Ders Entegrasyonu konulu İki makalesi ERIC’te taratılmak üzere toplamda on adet makale ve tam bildirisi hakemli dergilerde yayınlanmıştır.

Eğitimde Program Geliştirme uzmanlığıyla Paris’te sunduğu “Yerel STEAM Modelini”, Oxford evrensel bilim kurulunun kabul ettiği ve doi numarası verdiği “P4C BASED AUTHENTIC INQUIRY MODEL (P4C Çocuk Felsefesi Temelli Otantik Sorgulama Modelini)” ve “DONGURI Based 3D Design in Mathematic” Modelini üretmiştir. Bu üç modelin çalıştaylarını yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirmektedir. World Journal of Education Editörü tarafından eğitim bilimlerinde uzman olarak nitelendirilmiştir.

Sabah gazetesinde hakkında “Kültürel Öğelerin Derslerle Kullanımı” konulu köşe yazısı vardır. TUBİTAK projelerinde, 2023 Vizyonu ışığında tasarım- beceri atölyelerinde il ve ilçe MEB davetiyle eğitmen olarak yer almaktadır. EYUDER Yönetim Kurulu üyesi ve EYUDER STEM Akademi Genel Koordinatörüdür. Altı kitapta editör, üç kitapta yazar olarak yer almıştır. Tasarım- Beceri Hikayelerim, STEM+A Hikayelerim Çocuk Kitap Setlerinin yazarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından EBA’ da yayınlanan “Anadolu Çocuk Oyunları” kitabının yazarlarındandır. UNESCO, BM ve ÖYGM işbirliğinde çıkarılan bu kitapta geleneksel oyunlarımızın ders entegrasyonuna liderlik yapmıştır. Anadolu Masallarının ve ülkemizde tarihi miraslarımızın ders entegrasyonunu içeren Anadolu Masalları Destekli Tasarım Beceri Atölyeleri ve Kanıt Destekli STEM kitaplarının editörü ve bu hususta 81 ilimizdeki EYUDER üye öğretmenleri yetiştiren proje kurucularındandır.

