Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ a kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

Program Geliştirme Uzmanı Seval Orak; ülkede kaliteli eğitimin erişilebilir düzeyde olması için kaleme aldığı güncel çocuk kitaplarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkenin en nitelikli yayınevlerinden olan Sadık Uygun Yayınlarından çıkan yeni STEM+ A Kodlama Fasikül setleri; günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan metaverse( sanal evren) uygulamalarını lider çocuk öykü ve şiirleri içeriyor. Bu yönüyle bir ilke imza atan Seval Orak' a metaverse ile yerli müfredatın tüm ünitelerini; okul öncesi, ilkokul 1,2,3-4. sınıf düzeyinde nasıl birleştirdiğini anlattı.

SEVAL ORAK SETLERİ ANLATTI

Seval Orak, "Uluslararası literatürde, eğitim alanında önerilen dört metaverse uygulamalarının( vr, ar, lifelogging, mirrorworld) dördüne de setlerimizde yer verdim. IB Dünya Okullarından Atayurt Okullarındaki öğrencilerimde etkisini gördüğüm bu uygulamaları ülkemizdeki bütün çocukların deneyimlemesini istedim. Bu sebeple seti kullanan öğrenciler, her ünitede sanal evren aracılığıyla kültürel tarihimizin izlerini taşıyan bir gezi ve manevi değerlerimize model olan bir konukla karşılaşmakta. Böylece öğretim ilkelerinin "yaşama yakınlık" ilkesini göz önünde bulundurdum." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR DERSLERDE SIKILMIYOR VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAKINDAN KEŞFEDİYOR"

Sözlerine devam eden Orak, kitabın içeriği hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Mesela tasarım odaklı düşünmenin empati aşamasında; Çanakkale' ye hiç gitme şansı olmayan bir öğrenci mirrorworld ile Çanakkale şehitliğine gidiyor, vr ile içini geziyor, gözlemliyor, ar ile gezdiği yerle ilişkili kendinden de bir özellik katarak tasarım yapıyor, lifelogging ile de bu macerasını kayıt altına alıyor. Sonrasında GEMS gibi öğrenci merkezli uygulamalarla öğrenme kalıcı hale geliyor. Günümüz çocukları böylece derslerde sıkılmıyor ve kültürel mirasımızı yakından keşfediyor. Setimizde yer alan Eğitim Yönetimi Uzmanı Halil İbrahim Kılıç'ın yazdığı lider çocuk öyküleriyle de öğrenciler bir yandan teknolojik okur yazarlıklarını geliştirirken bir yandan da teknolojinin erişemediği duygusal zekalarını da geliştiriyor. "

SETİN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sette dikkat çeken; STEM, Kodlama, Sanat, Deney, Çocuk Felsefesi, Farkındalık, Çocuk Yogası, Yapay Zeka , Donguri, Bilimsel Süreç Aşamaları, Sorgulama Döngüsü gibi öğrenci merkezli evrensel öğrenme yollarının derslerle entegre bir şekilde Harmanlanmış Öğrenme yaklaşımı çerçevesinde ele alınıyor.

1. Sınıfın sonunda öğrencilere bilimsel süreç becerileri sertifikası veriliyor. Atık malzemelerle STEM tasarımlarının yapılmasını içerdiği için de ekonomik olarak okulları zorlamayan bu setle, öğrenciler tüketim alışkanlıklarını yavaşlatıp üretmeye yönlendirilebiliyor.

Seti kullanan öğrenciler sınıfında saksılarda veya okul bahçesinde her ünitede bir tarım etkinliği, bilim ve sanat destekli yüksek teknolojiyle 3D tasarım yapıyor, dört temel dil becerisini edinecek şekilde güzel Türkçemizin atasözü, deyimlerden yola çıkarak zenginliklerini keşfediyor.

Hem Sadık Uygun Yayınları katkılarıyla hazırlanan setleri incelemek için tıklayınız.

Usta gazeteci Sait Gürsoy'dan yazar Seval Orak'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri'ne övgü

Eğitimci Yazar Seval ORAK'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri Okurlarıyla Buluştu