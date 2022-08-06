Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ A kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

Program Geliştirme Uzmanı Seval Orak ve eğitim sektöründe adından söz ettiren uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan STEM+ A Kodlama Fasikül setleri çıktı. Öğrencileri yeni müfredata uygun şekilde eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan setler, 81 ilde büyük ilgi gördü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ A kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

Program Geliştirme Uzmanı Seval Orak; ülkede kaliteli eğitimin erişilebilir düzeyde olması için kaleme aldığı güncel çocuk kitaplarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkenin en nitelikli yayınevlerinden olan Sadık Uygun Yayınlarından çıkan yeni STEM+ A Kodlama Fasikül setleri; günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan metaverse( sanal evren) uygulamalarını lider çocuk öykü ve şiirleri içeriyor. Bu yönüyle bir ilke imza atan Seval Orak' a metaverse ile yerli müfredatın tüm ünitelerini; okul öncesi, ilkokul 1,2,3-4. sınıf düzeyinde nasıl birleştirdiğini anlattı.

Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ a kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

SEVAL ORAK SETLERİ ANLATTI

Seval Orak, "Uluslararası literatürde, eğitim alanında önerilen dört metaverse uygulamalarının( vr, ar, lifelogging, mirrorworld) dördüne de setlerimizde yer verdim. IB Dünya Okullarından Atayurt Okullarındaki öğrencilerimde etkisini gördüğüm bu uygulamaları ülkemizdeki bütün çocukların deneyimlemesini istedim. Bu sebeple seti kullanan öğrenciler, her ünitede sanal evren aracılığıyla kültürel tarihimizin izlerini taşıyan bir gezi ve manevi değerlerimize model olan bir konukla karşılaşmakta. Böylece öğretim ilkelerinin "yaşama yakınlık" ilkesini göz önünde bulundurdum." ifadelerini kullandı.

Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ a kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

"ÇOCUKLAR DERSLERDE SIKILMIYOR VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAKINDAN KEŞFEDİYOR"

Sözlerine devam eden Orak, kitabın içeriği hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Mesela tasarım odaklı düşünmenin empati aşamasında; Çanakkale' ye hiç gitme şansı olmayan bir öğrenci mirrorworld ile Çanakkale şehitliğine gidiyor, vr ile içini geziyor, gözlemliyor, ar ile gezdiği yerle ilişkili kendinden de bir özellik katarak tasarım yapıyor, lifelogging ile de bu macerasını kayıt altına alıyor. Sonrasında GEMS gibi öğrenci merkezli uygulamalarla öğrenme kalıcı hale geliyor. Günümüz çocukları böylece derslerde sıkılmıyor ve kültürel mirasımızı yakından keşfediyor. Setimizde yer alan Eğitim Yönetimi Uzmanı Halil İbrahim Kılıç'ın yazdığı lider çocuk öyküleriyle de öğrenciler bir yandan teknolojik okur yazarlıklarını geliştirirken bir yandan da teknolojinin erişemediği duygusal zekalarını da geliştiriyor. "

Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ a kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

SETİN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sette dikkat çeken; STEM, Kodlama, Sanat, Deney, Çocuk Felsefesi, Farkındalık, Çocuk Yogası, Yapay Zeka , Donguri, Bilimsel Süreç Aşamaları, Sorgulama Döngüsü gibi öğrenci merkezli evrensel öğrenme yollarının derslerle entegre bir şekilde Harmanlanmış Öğrenme yaklaşımı çerçevesinde ele alınıyor.

1. Sınıfın sonunda öğrencilere bilimsel süreç becerileri sertifikası veriliyor. Atık malzemelerle STEM tasarımlarının yapılmasını içerdiği için de ekonomik olarak okulları zorlamayan bu setle, öğrenciler tüketim alışkanlıklarını yavaşlatıp üretmeye yönlendirilebiliyor.

Seti kullanan öğrenciler sınıfında saksılarda veya okul bahçesinde her ünitede bir tarım etkinliği, bilim ve sanat destekli yüksek teknolojiyle 3D tasarım yapıyor, dört temel dil becerisini edinecek şekilde güzel Türkçemizin atasözü, deyimlerden yola çıkarak zenginliklerini keşfediyor.

Hem Sadık Uygun Yayınları katkılarıyla hazırlanan setleri incelemek için tıklayınız.

Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ a kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

Eğitimci Yazar Seval Orak'ın Metaverse destekli STEM+ a kodlama kitap setleri 81 ilde büyük ilgi gördü

Usta gazeteci Sait Gürsoy'dan yazar Seval Orak'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri'ne övgüUsta gazeteci Sait Gürsoy'dan yazar Seval Orak'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri'ne övgü

Eğitimci Yazar Seval ORAK'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri Okurlarıyla BuluştuEğitimci Yazar Seval ORAK'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri Okurlarıyla Buluştu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...
Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"
Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"
YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?
YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?
KPSS ile ilgili yeni bir iddia daha! Doğru şıklar sorularda gizliymiş!
KPSS ile ilgili yeni bir iddia daha! Doğru şıklar sorularda gizliymiş!
Canlı yayında skandal HDP kavgası! DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek birbirine girdi!
Canlı yayında skandal HDP kavgası! DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek birbirine girdi!
Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi
Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi
Masterchef önlüğünü alabilmek için yaptığı şey olay oldu! Akıllara zarar totem! "Parfümü göbeğime sıktım"
Masterchef önlüğünü alabilmek için yaptığı şey olay oldu! Akıllara zarar totem! "Parfümü göbeğime sıktım"
Bakan Soylu'dan göz dağı! "O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler"
Bakan Soylu'dan göz dağı! "O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi!
Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler:" Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. "
Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler:" Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. "
AK Parti Sözcüsü'nden CHP’nin ‘YAŞ’ kararları eleştirisine tepki! Çelik: Açıklamalar, nifak siyasetinin neticesi
AK Parti Sözcüsü'nden CHP’nin ‘YAŞ’ kararları eleştirisine tepki! Çelik: Açıklamalar, nifak siyasetinin neticesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: " Bizimle ortalıklara girmek isteyen süper güçler var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: " Bizimle ortalıklara girmek isteyen süper güçler var"