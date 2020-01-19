"Eğitimciler Kampı" Sakarya'da başlıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Eğitimciler Kampı"na ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın yarın Arifiye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kampın ilk dersinde öğrencilerle buluşacağı kaydedildi.

Sakarya'nın yanı sıra Bayburt, Denizli, Kilis, Manisa, Uşak ve Rize'den 150 erkek öğrencinin 5 gün boyunca Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda eğitim alacağı belirtilerek, "Hami Koç, Ahmet Maraşlı, Prof. Dr. Zülfü Demirtaş, Yusuf Büyük, Erol Göka ve Erol Erdoğan öğrencilerle buluşacak. Öğrenciler, ders yorgunluklarını Ahmet Şahin, Sedat Anar ve Volkan Arslan eşliğindeki müzik dinletisi ile atacaklar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, öğrencilerin serbest zaman etkinliklerinde spor faaliyetinde bulunacağı, sinema ve belgesel seyredeceği, tarihi yerleri gezeceği ve Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret edeceği kaydedilerek, kampın 24 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.





Kaynak: AA