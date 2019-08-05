Eğitimcilerden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’a destek

Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, yaptığı basın açıklaması ile bazılarının eğitimi siyasi emellerine alet etmeye çalıştığını belirterek "Yapılan algı operasyonlarının farkındayız. Cehalet içinde değiller ise art niyetli oldukları ortaya çıkıyor. Gerçekle örtüşmeyen rakamlarla açıklama yapıp Aydın için çırpınan Milli Eğitim Müdürü'nü istifaya davet etmenin amaç ve gayesi eğitim değil siyasettir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Aydın'daki sınav sonuçlarını değerlendirip İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u istifaya davet eden CHP'li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e cevap Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar'dan geldi. Süleyman Bülbül'ün eğitimi siyasi emellerine alet ettiğini ileri süren Sendika Başkanı Fatih Taşpınar, "Ülkemiz, toplum mühendisliği plan ve projelerinin sürekli uygulandığı ülkelerin başında gelmektedir. Demokrasiye, milletin değerlerine, toplumsal ve bireysel özgürlüklere -özellikle de eğitim özgürlüğüne karşı yıllardır devam ettirilen savaş, bu mühendisliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile küresel güçlerin ve yerli uzantılarının birlikte organize ettikleri planlar, Türk milletinin devletinin yanında yer almasıyla akamete uğratılmıştır. Bu bağlamda milletin basiretli tutumu ve yeni nesil devlet aklı, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirme hususunda emin adımlarla yoluna devam edecektir. Eğitim Bir-Sen olarak halkın ve hakikatin yanında yer almaya ve ülkemiz üzerinde, özellikle eğitim yoluyla, gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü oyunun karşısında durmaya devam edeceğiz" diyerek isim vermeden Süleyman Bülbül için "Halkın değerlerini hiçe sayan, yerli ve milli değerlere yabancı üstelik bu güne kadar eğitim-öğretim konusunda dişe dokunur projeler ortaya koyamayanlar, gerçeklerden uzak hiç bir formasyona dayanmayan bir takım açıklamalarda bulunmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Fatih Taşpınar açıklamasında "Son günlerde Aydın'ımızın eğitimiyle alakalı bizleri de ilgilendirdiğini düşündüğümüz mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı kanısındayız. Magazinsel haber değerinden öteye geçmeyen popülist yaklaşımlarla eğitimi değerlendirmek hiç kimseye fayda sağlamadığı gibi eğitim camiası içinde de karşılığı olmayacaktır. Bir takım siyasiler tarafından ilimiz eğitiminin ciddiyetsizce değerlendirildiğine şahit oluyoruz. Biz Eğitim Bir-Sen olarak, son haftalarda Aydın'ın eğitimi bahane edilerek İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş üzerinde gerçekleştirilmek istenen algı operasyonlarının farkındayız. Sendika olarak biz bu güne kadar eğitim öğretimle ilgili yapılan doğruların daima hep yanında olduk. Yapılan yanlışları vurgulamaktan da çekinmedik. Gerek daha önceki dönemlerde yapılan liyakatsiz atamalar gibi derinliği ve bir felsefesi olmayan uygulamaların bir çok yanlış sonuçlar doğuracağını belirttik belirtmeye de devam edeceğiz. Her zaman hakikati dile getirmek bizim vazgeçilmez ahlakımızdır" dedi.

"Keyfi ve siyasi hezeyanlarına malzeme ettirmeyiz"

Henüz göreve başlayalı 6 ay olan Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un Aydın ilinin eğitim çıtasını daha yukarılara taşımak için gösterdiği çaba ve gayreti herkesin gördüğünü belirten Başkan Taşpınar, "Sürekli eğitim faaliyeti sahasının içinde bulunarak eğitimcilerimizin kalbine dokunmaya gayret eden, eğitim öğretime dönük yeni projeler üretme çabasında olan bir İl müdürünü, birilerinin keyfi ve siyasi hezeyanlarına malzeme ettirmeyiz. Bu bakımdan eğitim öğretimin yalnızca bir dönemini geride bırakmış İl müdürünün istifaya çağırılmasını, cehaletin değilse bile art niyetin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA