Eğitimcilere madde bağımlılığı semineri

Siirt'in Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, ilçe emniyet müdürlüğü personeli, okul ve kurum müdürlerin yanı sıra öğretmenlerin de katıldığı seminerde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak slayt gösterisi eşliğinde madde bağımlılığı ve uyuşturucunun zararları konularında kapsamlı bilgiler verildi. Madde bağımlılığıyla ilgili konunun hassasiyetine vurgu yapan Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, öğrencilerin önemli risk gurupları arasında olduğunu, madde bağımlılığı konusunda okul, aile ve emniyet işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Alkol, zararlı madde ve uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığında en önemli risk grubunun örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki 12-18 yaş arası ergenlerden oluştuğuna dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, "Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapıcı maddeler; bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklara neden olduğu gibi, toplumsal ahlaka verdiği zarar intihar, cinayet, fuhuş, gasp, anarşi, aile parçalanması gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bağımlılık yapan uyuşturucu maddelere başlanmasına neden olan etkenler arasında; içinde bulunulan çevresel faktörler, eğitim durumu, arkadaş grubu, zararlı maddeye kolay ulaşılabilirlik, aile tutumları, ilgisizlik, sevgisizlik, merak gibi durumlar yer almaktadır. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemlerde okul, öğretmen ve ailelerin iş birliği çok önemlidir" dedi.

Kaynak: İHA