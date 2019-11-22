Eğitimcilere şiddete karşı 'kırmızı tebeşir'

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına hızlı müdahalenin sağlanması için "kırmızı tebeşir" mobil uygulama sistemi oluşturulduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğini hazırlayan öğretmenler olarak birinci önceliklerinin, dağılmış saygı ve sevgi çerçevesini acilen yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, öğretmenlere şiddete karşı yeni yasal düzenleme için bakanlıklar arasında iş birliğine gidildiğini belirtti. "Kırmızı tebeşir" mobil uygulama sistemine vurgu yapan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlaması için "kırmızı tebeşir" mobil uygulama sistemi oluşturduk ve yaygınlaşması için çalışmalar başlattık. Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi, şikâyete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk. Okullarımızda öğrenci-veli-öğretmenler arasında daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi için görüşme ve ziyaretçi ortamları oluşturulması için çalışmalar başlattık. Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum."

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA