Eğitimde engel yok

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, evde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı tarafından başlatılan Eğitim Tokat Projesi çerçevesinde yürütülen Evde Eğitim projesi kapsamında engelli öğrenciler evde eğitim alıyor. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, evde eğitim alan öğrencilerden Yeliz Güneş, Ebral Semanur Arı ve Gökay Güral'ı evlerinde ziyaret etti. Evde eğitimin devletin dezavantajlı ailelerimize sağladığı bir hizmet olduğunu ifade eden Kaymakam Üçer,"Evde eğitim gören çocuklarımızın nasıl eğitim aldıklarını yerinde görmek, aldıkları eğitimden memnuniyetlerini öğrenmek ve hem çocuklarımız hem de aileleri ile hal hatır sorup sohbet etmek için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bir çok alanda olduğu gibi eğitimde de imkanlarını seferber ederek her türlü desteği sağlıyor. Siz okula gidemiyorsanız, okul ve öğretmen size geliyor. Evde eğitim hizmeti kapsamında ilçemizde 11 öğrencimiz eğitimlerine evde devam etmekte. Bu ziyaretlerimizde ailelerimiz evde eğitim hizmetten memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bizde onların her zaman yanlarında olduğumuzu kendilerine ifade ediyoruz." dedi.

Evde eğitim alan öğrenci velisi Kamil Arı ise,"Allah devletimize zeval vermesin emeği geçenlerden Allah razı olsun" diyerek Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ve diğer yetkililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Üçer, ziyaretlerde evde eğitim gören öğrencilere kırtasiye alışveriş çeki hediye etti.

Kaynak: İHA