Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Eğitimde İz Bırakanlar, Nurettin Topçu" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Eğitimci, yazar ve fikir insanı merhum Nurettin Topçu'nun hayatı, eserleri ve eğitime ilişkin düşüncelerinin anlatıldığı "Eğitimde İz Bırakanlar Nurettin Topçu" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Eğitimci Alparslan Kamanlı'nın konuşmacısı olduğu ve İlim Kültür ve Medeniyet Öğrenci Topluluğunun organize ettiği söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Üniversite Cami Müezzini Ferhat Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra söyleşinin konuşmacısı Alparslan Kamanlı söz aldı.

Kamanlı konuşmasına Nurettin Topçu'nun yaşam öyküsü ve felsefesinden kısa bilgiler paylaşarak başladı. Topçu'nun geleceğin eğitimcilerine önerilerini ve ideal sahibi öğretmenlerin vasıflarıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Kamanlı, Nurettin Topçu'nun öğretmeni "Ruh cephesinin maden işçisi" olarak tanımladığını vurguladı. Kamanlı, Topçu'nun eğitim felsefesinde eğitimcinin özgün olabilmesi için gönlünün ve ufkunun açık olması gerektiğini ifade ederek, ufku geniş ve vizyonu olan ideal gençlikte, şahsiyet eğitimiyle ahlaki eğitimin mutlaka olması gerektiğini belirtti.

Program sonunda konuşmacı Alparslan Kamanlı'ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA