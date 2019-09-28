“Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm” projesi hibe almaya hak kazandı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm" adlı proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunarak 103 bin 200 Euro tutarında hibe almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilecek olan projede Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu, Polonya'dan Gmina Mikolow adlı eğitim otoritesi ve Slaski Üniversitesi, Letonya'dan Daugavpils Pilsetas Izglitibas Parvalde adlı eğitim otoritesi ve Daugavpils Üniversitesi, İtalya'dan Comune Di Santeramo In Colle adlı eğitim otoritesi ve Bari Aldo Moro Üniversitesi de ortak olarak yer almaktadır. 24 ay sürecek olan proje kapsamında, 2023 Eğitim Vizyonu ışığında eğitim öğretimde yenilik ve dönüşüme yönelik öğrenci merkezli eğitim, yenilikçi ve interaktif eğitim öğretim yöntem ve teknikleri, eğitim öğretim ortamında kullanılabilecek çeşitli web araçları, 21. yüzyıl becerileri ve yeterlilikleri, EBA ve benzeri çevrimiçi eğitim öğretim içeriği sunan platformlar, beceri temelli değerlendirme ve eTwinning platformu konularında ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Proje faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere, öğrenci velilerine ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik seminerler, çevrimiçi toplantılar, atölye çalışmaları, çalıştaylar, konferanslar vb. etkinlikler düzenlenerek eğitim öğretimde yenilik ve dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA