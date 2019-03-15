Eğitime Destek Platformu, Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı

Eğitime Destek Platformu Hisarcık İlçe Koordinatörü Gökhan Said Mamak, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı.

Siyonist kesimin de diğer yandan ayrı bir zulüm içerisinde olduğunu belirten Mamak," Biz ezan sesi için yıllardır savaştık ezan sesi için de canımızı vermekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Kudüs'teki bu işgal biran önce bitmelidir. Yine buradaki Müslüman kardeşlerimize yapılan eziyetler de cabası. Bilinmelidir ki ey işgalci siyonistler, bu devran asla böyle devam etmeyecektir. Sizin de eşeğinize bir gün çüş diyen çıkacaktır. Peki bu kadar mı? Tabi ki de değil. Zulüm biter mi hiç! Mısırda şehit edilen kardeşlerimiz, Rabbim şehadetlerinizi kabul eylesin. Sizi ve ailenizi bu durumdan kurtarsın inşallah. Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye, Irak, Mısır, Filistin, Arakan, Yemen, Arakan, Çeçenistan'da kâfirler Müslüman kanına doymuyor. Yıllardır süregelen zalim toplumların İslam Alemi üzerinde uyguladıkları bu zulümlerini elbette Rabbim cezasız bırakmayacaktır. Katledilen, işkence gören ve tecavüze uğrayan bu masumların ahlarını düşündüğümüzde; Elhamdülillah, iyi ki cehennem gibi büyük bir ceza var demekten kendimizi alamıyoruz. Tabi, bu demek olmuyor ki kardeşlerimiz azap içindeyken biz vicdanımız bile sızlamadan günlük hayatımıza devam edebiliriz, "Nasılsa ahirette herkes yaptığının karşılığını alacak" deyip geçebiliriz. Devletimiz olarak gücümüzün yettiğini yaptığımıza inanıyoruz zaten. Gerek bize sığınan Müslüman kardeşlerimize kucak açıyoruz, gerekse inlerine kadar girip hadlerini bildiriyoruz. Bizler, bireyler olarak bu zulümlere sesimizin çıktığı kadar, yazımızın uzanabildiği kadar karşı olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz. Bir yandan da yine Rabbimizin sıfatlarından biri olan El-Müntekım ismine iltica edip ümmet olarak birlikte dua edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA