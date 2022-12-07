Eğitime grip engeli! O ilimizde okullar 5 gün boyunca tatil edildi!

Grip vakalarının artmasından dolayı Isparta'nın Sütçüler ilçesinde eğitme 5 gün ara verildi.

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Eğitime grip engeli! O ilimizde okullar 5 gün boyunca tatil edildi!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan gribal enfeksiyonları hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

EĞİTİME BEŞ GÜN ARA

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

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