Eğitime grip engeli! O ilimizde okullar 5 gün boyunca tatil edildi!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan gribal enfeksiyonları hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

EĞİTİME BEŞ GÜN ARA

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.