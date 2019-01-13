Eğitime kar engeli (2)
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu.
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün tatil edildiği duyuruldu.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklalamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için bir gün eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.