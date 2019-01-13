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Eğitime kar engeli (3)

Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Eğitime kar engeli (3)

ADİLCEVAZ VE AHLAT'TA OKULLAR YARIN TATİL

Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle her iki ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

DHA

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