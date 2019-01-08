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Eğitime kar engeli

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Eğitime kar engeli

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi.

DHA

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