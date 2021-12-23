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  3. Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 24 Aralık Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 24 Aralık Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koışullarının hayatı durma noktasına getirdiği bazı illerimizde okullar tatil edildi. Valilik ve kaymakamlıklardan art arda açıklamalar geldi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 24 Aralık Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Yurdun pek çok bölümünde görülen kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde hayat durma noktasına geldi. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla 24 Aralık Cuma günü için valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar yapıldı. 

SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMASI

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir."

RİZE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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