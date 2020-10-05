Eğlence amaçlı Haliç Metro Köprüsünden atlayan 4 genç görenleri korkuttu!

Eğlenme amacıyla Haliç Metro Köprüsü'ne gelip köprüden aşağı denize atlayan 4 genç görenlere korku dolu anlar yaşattı. Kimliği belirsiz bu kişilerin yaptığı bu atlayış yapılan uyarılar sonucu sonlanırken o anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.