Eğlence amaçlı Haliç Metro Köprüsünden atlayan 4 genç görenleri korkuttu!
Eğlenme amacıyla Haliç Metro Köprüsü'ne gelip köprüden aşağı denize atlayan 4 genç görenlere korku dolu anlar yaşattı. Kimliği belirsiz bu kişilerin yaptığı bu atlayış yapılan uyarılar sonucu sonlanırken o anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.
Haliç Metro Köprüsünde yaşanan olayda eğlenmek isteyen 4 genç köprüden sırayla denize atladı. O anlar kameralara anbean kaydedilirken yapılan atlayışlar görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Gençlerin o anlarını kayda almak ve izlemek isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
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