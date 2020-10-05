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  3. Eğlence amaçlı Haliç Metro Köprüsünden atlayan 4 genç görenleri korkuttu!

Eğlence amaçlı Haliç Metro Köprüsünden atlayan 4 genç görenleri korkuttu!

Eğlenme amacıyla Haliç Metro Köprüsü'ne gelip köprüden aşağı denize atlayan 4 genç görenlere korku dolu anlar yaşattı. Kimliği belirsiz bu kişilerin yaptığı bu atlayış yapılan uyarılar sonucu sonlanırken o anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.

Haliç Metro Köprüsünde yaşanan olayda eğlenmek isteyen 4 genç köprüden sırayla denize atladı. O anlar kameralara anbean kaydedilirken yapılan atlayışlar görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Gençlerin o anlarını kayda almak ve izlemek isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 10:43
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