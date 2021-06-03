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Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu bir grup arkadaş bir mekanda eğlence düzenleyerek yasakları hiçe saydı. Polis, gruptaki herkese tek tek ceza yazarken İrem Derici “Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz” dedi.

Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!

Geçtiğimiz akşam Yeniköy’deki Kaşıbeyaz adlı mekanda, İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Enes Batur, Cenan Adıgüzel ve Emre Aslan vardı.

Ortak arkadaşlarının doğum gününe özel verilen yemekli davete katılan ekip, canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Eğlence saat 01.30'a kadar sürünce mekanı polis bastı.

Mekana gelen ekipler, yasağı hiçe sayan 15 kişiye ceza yazarken İrem Derici, dışarıda bekleyen basın mensuplarına "Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz. Bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu, okey. Cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi. 

Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!

Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!Eğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!

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