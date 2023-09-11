Eğlence mekanına alınmayan saldırganlar ateş açtı: Kaçarken polise ateş ettiler

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına girmek isteyen 3 arkadaş girişteki güvenlikle kavga etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eğlence mekanına alınmayan saldırganlar ateş açtı: Kaçarken polise ateş ettiler

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına girmek isteyen 3 arkadaş girişteki güvenlikle kavga etti. Çıkan kavgada güvenlik S.T.'yi yaralayan 3 şahıs kaçarken polislere de ateş açtı. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Beyoğlu'nda 8 Eylül günü gece saat 03.45 sıralarında 3 kişilik arkadaş grubu bir eğlence mekanına girmek istedi. İddiaya göre kapıdaki güvenlik ile aralarında bu sebepten çıkan tartışma kavgaya dönüşünce gruptan birisi silahını çıkarıp peş peşe ateş etti. Güvenlik S.T. yaralandı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplere şüphelilerin izine Esenler'de denk geldi. Şüpheliler bu sefer polise de ateş edip kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltına alınan 3 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

2 kişi tutuklandı

Şüpheliler Bayram S., Mustafa T. ve Uğur S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 71 suç kaydı bulunan Bayram S. ve 5 suç kaydı bulunan Mustafa T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğur S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüphelilerin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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