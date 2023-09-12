Eğlence mekanında 61 bin 500 lira gelen hesaba iddianame hazırlandı

Başkent'te bulunan eğlence mekanında Haydar B.'yi, farkı farklı iki masaya daha oturtup, el koydukları cep telefonunda mobil bankacılık üzerinden 61 bin 500 lira daha tahsil eden mekan sahibi ile iş yeri çalışanı 9 şahıs hakkında 11'nci Ağır...

İhlas Haber Ajansı
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Eğlence mekanında 61 bin 500 lira gelen hesaba iddianame hazırlandı

Başkent'te bulunan eğlence mekanında Haydar B.'yi, farkı farklı iki masaya daha oturtup, el koydukları cep telefonunda mobil bankacılık üzerinden 61 bin 500 lira daha tahsil eden mekan sahibi ile iş yeri çalışanı 9 şahıs hakkında 11'nci Ağır Ceza Mahkemesince iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 9 şüpheli hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 4.5'ar yıla kadar "birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14'er yıla kadar her bir sanık için toplamda 33.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede bulunan ATK raporunda, müştekinin vücudunda kırıklar oluştuğu ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile geçmeyeceği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edildi.

Olayın geçmişi

25 Mayıs 2023 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir eğlence mekanına giden Haydar B, gece saatlerinde bin 640 lira gelen hesabı ödedi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde çalışan kadınlardan biri Haydar B'nin yanına oturunca bir süre sonra masaya tekrardan bin 600 lira hesap daha geldi. Gelen hesaba itiraz eden Haydar B, ikinci kez gelen parayı ödemek istemedi. Ardından sonra hesabı ödeyen Haydar B'nin edinilen bilgiye göre mekan çalışanları tarafından masası değiştirilerek masada oturtularak eğlenceye devam etmesi için ısrar edildi. Sabah saatlerinde tuvalete giden Haydar B'nin masası tekrardan değiştirildiği öğrenildi. İşyerinde çalışan kişiler, masaya alkol sipariş vererek mekandan çıkmak isteyen ancak masadan kaldırılmayan Haydar B. ile birlikte eğlenmeye devam etti. İlerleyen saatlerde söz konusu masaya işyeri sahibi Ş.K'nin kardeşi N.C. tarafından 60 bin liralık hesap kesildi. Hesaba itiraz eden Haydar B, işyeri çalışanları tarafından müdüriyete götürüldü. İddiaya göre, mobil bankacılık şifresini darp edildiği için vermek zorunda kalan Haydar B, 6 bin 500 lira ve 55 bin lira olmak üzere 2 kişiye toplam 61 bin 500 lira tutarında para gönderdi. Silahla tehdit edilip dar edildikten sonra mekandan çıkarılan Haydar B'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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