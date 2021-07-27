Eğlence mekanında dehşete düşüren kavga! 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Samsun'da Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında problem yaşadıkları Yaşar M.'nin çalıştığı mekana gitti. İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) içeri girebilmek için kapı önünde darp eden Aydenk ve Karakurt, mekana giriş yaparak işletmenin koruması Yaşar M.'ye saldırdı.

Üzerine saldırılan ve yaralanan Yaşar M. tam da o esnada yanında bulunan silahı çıkararak ateş açmaya başladı. Aydenk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3, Karakurt ise bacak ve göğüs bölgesine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi

HAYATLARINI KAYBETTİLER!

İhbar üzerine olay yerine sev edilen sağlık ekipleri, yaralıları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatta kalamadı. Polis, olay yeri, çevresi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Yaşar M. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.