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  3. Eğlence mekanında dehşete düşüren kavga! 2 ölü, 1 yaralı

Eğlence mekanında dehşete düşüren kavga! 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da bir eğlence mekanı koruması Yaşar M., iş yerine gelerek bir görevliyi darp eden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'a (28), kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan Aydenk ve Karakurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Yaşar M. ise gözaltına alındı.

Eğlence mekanında dehşete düşüren kavga! 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Samsun'da Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında problem yaşadıkları Yaşar M.'nin çalıştığı mekana gitti. İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) içeri girebilmek için kapı önünde  darp eden Aydenk ve Karakurt, mekana giriş yaparak işletmenin koruması Yaşar M.'ye saldırdı.

Gece yarısı dehşet! Kurşun yağdırdı...

Üzerine saldırılan ve yaralanan Yaşar M. tam da o esnada yanında bulunan silahı çıkararak ateş açmaya başladı. Aydenk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3, Karakurt ise bacak ve göğüs bölgesine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi

 

Gece yarısı dehşet! Kurşun yağdırdı...

HAYATLARINI KAYBETTİLER!

İhbar üzerine olay yerine sev edilen sağlık ekipleri, yaralıları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatta kalamadı. Polis, olay yeri, çevresi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Yaşar M. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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