Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsarak yaklaşık 180 milyon insanı enfekte eden ve neredeyse 4 milyon kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel çapta tüm hızıyla devam ediyor. Salgınla mücadelede, tek kurtuluş yolunun aşı olduğunu duyuran uzmanların bu açıklamalarının ardından ülkemizde de aşılama hız kazandı. Ülkemizde de 40 milyon dozdan fazla uygulanan aşı ile 14 buçuk milyondan fazla vatandaşın aşılaması tamamlandı. Yaz mevsiminin de gelişiyle birlikte kısıtlamalarda gevşemeye gidileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine toplantısının ardından müjdeleri art arda sıraladı. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Eğlence mekanları açıldı mı? Bar, pub, eğlence mekanları, pavyonlar açıldı mı 1 Temmuz 2021? Ne zaman açılacak? sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

EĞLENCE MEKANLARI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğlence mekanlarının 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak gevşeme kararlarıyla açılacağını ifade etti. Bu mekanlarda müzik uygulaması gece saat 00.00'a kadar sürecek. Daha önce başlatılan 1 Haziran kademeli normalleşme kapsamında, ar, pub, eğlence mekanları ve pavyonların, alkol tüketilen mekanlar olduğu için, sosyal mesafenin ihlal edilebileceği gerekçesiyle kapalı kalması uygun görülmüştü.

BAR, PUB, EĞLENCE MEKANLARI, PAVYONLAR AÇILDI MI 1 TEMMUZ 2021? NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme kapsamında, bar, pub, eğlence mekanları ve pavyonların açılacağı biliniyor. İçişleri Bakanlığınca, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak normalleşme kurallarının yer aldığı genelge henüz yayımlanmamakla birlikte turizm sezonunun da başlamasıyla eğlence mekanlarının açılacağı biliniyor. Ancak bu mekanların kapanması için geçerli bir saatin olup olmadığı, yayımlanan genelge ile ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından alınan kararlar, tüm ülkede sevinçle karşılandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların kalkması herkesi heyecanlandırırken 1 Temmuz itibarıyla kalkacak yasaklar da merak konusu oldu. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasından pazar yasağına kadar birçok kararda değişikliğe imza atıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak Kabine toplantısı kararları:

Sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi, hafta sonu) tümüyle kaldırıldı.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları toplu ulaşımı kapsayan kurallar kaldırıldı.

Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi.

HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sürdürülecek.

Müzik kısıtlaması 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Erdoğan, müzik kısıtlamasını "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleriyle duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca hakkında henüz bilgilendirme yapılmayan, 1 Temmuz'da kalkacak yasakların detaylarını içerecek genelgenin ise kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrasında pandeminin başından beri devam eden hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kalktığını açıklayan Erdoğan, "1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 00.00'a çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca şehirler arası ve şehir içi toplum ulaşım kısıtlamalarıyla ilgili olarak da "Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.

Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum" açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılıyor.

TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI

Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamıyordu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da 1 Temmuz itibarıyla kaldırılıyor.

MÜZİK YAYINI

Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

KAMUDA MESAİ

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buluyor, normal mesai düzenine geçiliyor.