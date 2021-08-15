Eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisini gördü! Öfkeden mekanı pompalıyla taradı

Denizli'de 7 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gittikleri mekanda sevgilisinin çalıştığını görüp çılgına dönen Muhammed M. isimli bir kişi, mekan sahibiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşlarıyla mekanı taradı. Yaşanan olayın ardından arkadaşlarıyla sevgilisini alıp mekandan kaçanlardan 6'sı yakalanırken diğer şahıslarda polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Denizli'de sevgilisi Rümeysa Ö.'yü 7 arkadaşıyla eğlenmeye gittiği mekanda çalıştığını gören Muhammed M. isimli bir kişi, mekan çalışanlarıyla aralarında çıkan tartışmanın ardından 7 arkadaşıyla birlikte araçlarında bulunan pompalı tüfeklerle mekanı taradı. Olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanırken Muhammed M. ve arkadaşı Zeyni K. her yerde aranıyor.

KIZ ARKADAŞINI GÖRÜNCE ÇILDIRDI

İddiaya göre, Muhammed M. arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya geldi. Alkol alıp eğlenmeye başlayan Muhammed M., bir anda kız arkadaşı Rümeysa Ö'yü karşısında görünce büyük çok yaşadı. Kız arkadaşının alkollü mekanda çalıştığını öğrenince çılgına gönen Muhammed M., genç kızı zorla mekandan alıp götürmek istedi. Bunun üzerine mekan sahibiyle aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MEKANDA CAN PAZARI YAŞANDI

Mekana birlikte geldiği 7 arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan Muhammed M., araçlarında bulunan pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı. Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti.

SEVGİLİSİNİ ALIP KAÇTI

Masaların altına girerek ve eşyalar ile araçların arkasına gizlenerek ateş etmeye devam eden öfkeli grup, Muhammed M'nin kız arkadaşını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Silahlı çatışma yaralanan mekan sahibi ve 2 çalışanı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI YAKALANDI

JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Daha önce hiçbir suça karışmamış olan Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. ve Zeki G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. ve Muhammed M'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. İse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ASIL ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Aranan şüphelilerden Muhammed M'nin "Adam Öldürmek Cürümleri, Kasten Yaralama, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" gibi suçlardan 5, Zeyni K'nin is benzer suçlardan 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.