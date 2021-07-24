Eğlenmek için gittiği tatilde hayatının şokunu yaşadı! Tanıştığı oyuncu denizde tacize kalkıştı, çığlıkları plajı inletti

Son günlerde tatil bölgelerinde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi eklendi. Tatil yapmak için İzmir Çeşme'ye gelen M.C., geçtiğimiz pazar günü DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı mekanda tek başına eğlenirken oyuncu Mehmet Çelik ile tanıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde M.C. ile M.Ç., denize girdi. Ancak bir süre sonra M.C.'nin çığlıkları plajı inletti. Üzerinde kıyafetleri olmayan genç kız, taciz edildiğini ve çok korktuğunu söyleyerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekiler genç kıza önce kendi kıyafetlerini verdi, daha sonra da onu hastaneye götürdü. Burada biraz sakinleşen M.C., daha sonra Alaçatı Polis Merkezi'ne giderek M.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

"ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ, ADAM GENÇ KIZA DENİZDE SALDIRDI"

O gecenin görgü tanığı H.M. adlı kadın Sabah'a yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla sahilde oturuyorduk. Bir süre sonra çığlık sesleri geldi. Bu adam genç kıza denizde saldırdı, aralarında itişme oldu. Kız sonra denizden çıktı" diye konuştu.

"KORKMUŞ VE AĞLIYORDU"

H.M., şunları söyledi:

"Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi."

İLGİNÇ SAVUNMA: KEDİ YETİŞEMEDĞİ CİĞERE MUNDAR DERMİŞ MİSALİ

Mehmet Çelik, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Hayatım boyunca attığım her adımın bilincinde oldum. Bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Birçok oyuncu arkadaşım da bu durumdan mustarip. Kedi yetişemediği ciğere mundar dermiş misali…" ifadelerine yer verdi.

BENZER BİR ŞİKAYET DAHA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan genç kadını taciz eden oyuncu hakkında benzer bir olayla ilgili başka bir şikayetin daha olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah.