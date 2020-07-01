EGM duyurdu! Albayrak'a ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak, gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi. Berat Albayrak - Esra Albayrak çiftinin bu güzel gününde Mersin'de yaşayan E.B., Twitter'da çirkin bir paylaşım yaptı.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL NE DEDİ?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'IN AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Bakan Albayrak ve eşini doğan oğulları için tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hamza Salihin ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allahtan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."



MUHARREM İNCE'NİN PAYLAŞIMI

Muharrem İnce ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ESRA ERDOĞAN ALBAYRAK'A YÖNELİK AHLAK DIŞI SÖYLEMLERİ VE ÇİRKİN İTHAMLARI KINIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu çirkin paylaşıma "Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin." diyerek tepki gösterdi.

"BÖYLE SİYASET OLMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çirkin paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.

Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.

Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum.

Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin."

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

Canan Kaftancıoğlu; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin çirkin paylaşıma ilişkin "Günün ve gündemin yoğunluğundan şu an haberdar oldum. Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!" diyerek tepki gösterdi.