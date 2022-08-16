EGM'den bekçiler hakkında yeni kararlar: Çalışma saatleri düzenlenecek, gündüz görev alamayacaklar

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve sayıları günden güne artan mahalle ve çarşı bekçileri hakkında yeni bir karar alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgeyle, bekçilerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENECEK

Alınan karara göre bekçiler, haftalık 40 saat çalışacak, ayrıca gündüz çalışamayacaklar.

GÜNDÜZ ÇALIŞAMAYACAKLAR

Bekçiler, zorunlu haller dışında çalışma süreleri haricinde çalıştırılmayacaklar.

İŞTE ALINAN KARARLAR

EGM tarafından emniyet müdürlüklerine gönderilen genelde şu ifadeler yer aldı:



1- "Emniyet Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır”.



2- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.



3- Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.





4- Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.



5- Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.”