EGM'den milyonları ilgilendiren uyarı! Güvenli internet kullanımı için bunlara dikkat edin! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyadaki kullanıcı hesaplarının çalınması, sahte hesap dolandırıcılığı ile ilgili konularda vatandaşları uyardı. İnstagram'da bu gibi durumlarla çok karşılaşıldığını belirten yetkililer güvenli internet kullanımı için gerekenleri anlattı.

1 11 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemlerde başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.