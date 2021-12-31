EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu taşımaya beklenen zam geldi! Yeni tarife 5 Ocakta başlıyor!​​​​​​​

Ankara'da toplu ulaşıma beklenen zam geldi. EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada:

“Ankara'da toplu ulaşımı kullanan yolcu sayısı, pandemi döneminin etkisiyle 2020 yılında yüzde 50 oranında azalmış, daha önceden de zarar eden EGO Genel Müdürlüğü'nün zararı yıllık 683 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Bilet fiyatlarının son artış tarihinden itibaren (Eylül 2019) dizelde yüzde 83, CNG'de yüzde 220, elektrikte yüzde 69, bakım-onarım ve sigorta giderlerinde yüzde 75 fiyat artışı yaşanmış, personel maliyetleri ise yüzde 123 artmıştır. Bu dönemde ÜFE ve TÜFE artışlarının ortalaması ise yüzde 102 olarak gerçekleşmiştir.

"FİYATLARDA ARTIŞ KAÇINILMAZ"

Bu çalışmalar neticesinde Ankara'da, 2 yılı aşkın süre toplu ulaşım ücretleri sabit tutulmuştur. Tüm direncimize rağmen gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Önemle vurgulamak isteriz ki; maliyet artışlarının yarısından fazlası halkımıza yansıtılmamakta, büyükşehir belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Bu bilet fiyatları, enflasyona göre karşılaştırıldığında son 25 yılın en düşük fiyatlardır. Mevcut ekonomik şartlar ve gider maliyetlerindeki artışları göz önüne aldığımızda, toplu taşıma ücretinin 6,5 TL'nin üzerinde olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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TAM BİNİŞ ÜCRETİ 4,5 LİRA OLDU

3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 75 lira olarak karara bağlandı.

​​​​​​​YENİ TARİFE 5 OCAKTA BAŞLIYOR

Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

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"AÇIKLANAN ENFLASYONA GÖRE SON 25 YILDAKİ EN DÜŞÜK ORAN"

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak hazırlanan yeni toplu ulaşım tarifesinin, UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlandığı belirtildi.

Bilet fiyatlarının, açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oranda olduğu kaydedilen açıklamada, "Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarı 6,5 lira olması gerekirken 4,5 lira olarak belirlenmiş, aradaki fark kurumumuzca karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.