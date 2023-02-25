Egor Babich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Babich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Babich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Babich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Babich 12 Ekim 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бабич Егор Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Babich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Babich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Babich'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Babich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ega_babich/

Egor Babich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Babich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Babich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Babich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Nisan 2021 yılında Smolevichi

1 Ekim 2021 yılında Energetik-BGATU

1 Ocak 2022 yılında Osipovichi

Egor Babich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Babich şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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