Egor Bogomolskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Bogomolskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Bogomolskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Bogomolskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egor Bogomolskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Bogomolskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Bogomolskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Bogomolskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Bogomolskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Bogomolskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Bogomolskiy 3 Haziran 2000 tarihinde Valerianovo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Багамольскі Ягор Аляксандравіч şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Bogomolskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Bogomolskiy'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Egor Bogomolskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egor_bogomolski/

Egor Bogomolskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Bogomolskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor Bogomolskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Bogomolskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk

6 Ağustos 2019 yılında Dynamo Brest II

3 Mart 2020 yılında Rukh

31 Aralık 2020 yılında Dynamo Brest II

9 Ocak 2021 yılında Rukh

6 Mart 2021 yılında FK Minsk

31 Aralık 2021 yılında Rukh

17 Mart 2022 yılında FK Minsk

20 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Egor Bogomolskiy kimdir

Egor Bogomolskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Bogomolskiy şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Egor Bogomolskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 11 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Egor Bogomolskiy nereli

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