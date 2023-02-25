Egor Bozhko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Bozhko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Bozhko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Bozhko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Bozhko 14 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Божко Егор Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Bozhko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Bozhko'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Bozhko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Bozhko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Bozhko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Bozhko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2022 yılında Volna Pinsk

Egor Bozhko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Bozhko şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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