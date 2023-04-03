Egor Chistyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Chistyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Chistyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Chistyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Chistyakov 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чистяков Егор Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Chistyakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Chistyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Chistyakov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Chistyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Chistyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Chistyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Chistyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Egor Chistyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Chistyakov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Egor Chistyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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