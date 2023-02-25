Egor Generalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Generalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Generalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Generalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Generalov 24 Ocak 1993 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Генералов Егор Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Generalov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Generalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Egor Generalov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Generalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Generalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Generalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Generalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2014 yılında Saturn Ramenskoe

30 Haziran 2015 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo SPb

30 Haziran 2016 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

26 Temmuz 2022 yılında FK Minsk

10 Şubat 2023 yılında Isloch

Egor Generalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Generalov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egor Generalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Minsk, SDYuShOR FShM Moskau, Lokomotiv Moskau

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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