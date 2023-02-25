Egor Karpitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Karpitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Karpitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Karpitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Karpitskiy 27 Kasım 2003 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карпицкий Егор Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Karpitskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Karpitskiy'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Karpitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Karpitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Karpitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Karpitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Soligorsk II

8 Nisan 2022 yılında Shakhter

24 Haziran 2022 yılında Soligorsk II

25 Haziran 2022 yılında Soligorsk

Egor Karpitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Karpitskiy şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Egor Karpitskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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