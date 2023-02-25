Egor Khvalko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Khvalko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Khvalko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Khvalko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Khvalko 18 Şubat 1997 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Хвалько Ягор Аляксандравіч şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Khvalko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Khvalko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Khvalko'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Khvalko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egor_hval/

Egor Khvalko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Khvalko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egor Khvalko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Khvalko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Neman II

11 Ağustos 2016 yılında FK Lida

31 Aralık 2016 yılında Neman II

1 Ocak 2017 yılında Neman Grodno

13 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

31 Aralık 2019 yılında Neman Grodno

6 Mart 2021 yılında Dzerzhinsk

31 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Egor Khvalko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Khvalko şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Egor Khvalko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.