Egor Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Kirillov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Kirillov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Kirillov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Kirillov 22 Şubat 2004 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кириллов Егор Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Kirillov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Kirillov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Kirillov'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Kirillov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Kirillov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egor Kirillov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Kirillov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında Isloch II

12 Temmuz 2022 yılında Ostrovets

31 Temmuz 2023 yılında Isloch II

Egor Kirillov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Kirillov şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.