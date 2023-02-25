Egor Koshko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Koshko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Koshko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Koshko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Koshko 10 Ekim 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кошко Егор Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Koshko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Koshko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Egor Koshko'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Koshko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egor.koshko/?hl=ru

Egor Koshko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Koshko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Koshko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Koshko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2021 yılında Ostrovets

Egor Koshko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Koshko şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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