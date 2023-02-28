Egor Krimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Krimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Krimets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Krimets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Krimets 27 Ocak 1992 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Özbekistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кримец Егор Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Krimets Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Egor Krimets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egor Krimets'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Krimets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/19krimets92?igshid=1nrpvi2s0mpd2

Egor Krimets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Krimets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Krimets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Krimets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pakhtakor

25 Ocak 2013 yılında BJ Guoan

31 Aralık 2013 yılında Pakhtakor

11 Ocak 2016 yılında BJ Guoan

1 Aralık 2017 yılında Pakhtakor

5 Ocak 2022 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Egor Krimets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Krimets şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Egor Krimets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 2 gol atmıştır.

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