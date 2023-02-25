Egor Malatkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Malatkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Malatkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Malatkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Malatkov 24 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малатков Егор Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Malatkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Malatkov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Malatkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/malatkovv?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Egor Malatkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Malatkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egor Malatkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Malatkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dnepr-Yuni

1 Ocak 2022 yılında Dnepr Mogilev

Egor Malatkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Malatkov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.