Egor Mikhey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Mikhey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Mikhey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Egor Mikhey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Egor Mikhey 5 Haziran 2000 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Михей Егор Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Egor Mikhey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Mikhey, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egor Mikhey'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Egor Mikhey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Egor Mikhey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Neman U17
1 Ocak 2018 yılında Neman II
1 Temmuz 2020 yılında FK Baranovichi
1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında Nadezhda
31 Ocak 2023 yılında FK Baranovichi
Egor Mikhey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Egor Mikhey şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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