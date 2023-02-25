Egor Mikhey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Mikhey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Egor Mikhey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Mikhey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.