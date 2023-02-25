Egor Mychelkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Mychelkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Mychelkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Mychelkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Mychelkin 17 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мычелкин Егор Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Mychelkin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Mychelkin'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Mychelkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Mychelkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Mychelkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Mychelkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında To. Zhodino U19

1 Ocak 2021 yılında Zhodino II

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Zhodino

Egor Mychelkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Mychelkin şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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