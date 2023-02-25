Egor Nikoporenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Nikoporenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Nikoporenok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Nikoporenok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egor Nikoporenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Nikoporenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Nikoporenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Nikoporenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Nikoporenok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Nikoporenok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Nikoporenok 2 Ocak 2002 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Никопорёнок Егор Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Nikoporenok Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Egor Nikoporenok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Nikoporenok'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Nikoporenok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.nikopr/

Egor Nikoporenok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Nikoporenok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor Nikoporenok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Nikoporenok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Minsk II

1 Nisan 2022 yılında Orsha

9 Temmuz 2022 yılında Molodechno

Egor Nikoporenok kimdir

Egor Nikoporenok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Nikoporenok şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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Egor Nikoporenok nereli

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