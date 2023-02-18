Egor Prutsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Prutsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Prutsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Prutsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Prutsev 23 Aralık 2002 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пруцев Егор Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Prutsev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Egor Prutsev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Prutsev'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Egor Prutsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Prutsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Prutsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Prutsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında FK Sochi II

1 Temmuz 2021 yılında Tekstilshchik

3 Şubat 2022 yılında FK Sochi II

4 Şubat 2022 yılında Sochi

16 Şubat 2022 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2022 yılında Sochi

11 Ağu 2022 yılında Kızılyıldız

Egor Prutsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Prutsev şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Egor Prutsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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