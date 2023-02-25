Egor Radkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Radkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Radkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Egor Radkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Egor Radkevich 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Радкевич Егор Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Egor Radkevich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Egor Radkevich'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Egor Radkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Egor Radkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Soligorsk U19
1 Ocak 2022 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Egor Radkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Egor Radkevich şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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