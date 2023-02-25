Egor Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Semenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Semenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Semenov 6 Ocak 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Семёнов Егор Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Semenov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Semenov'nin FK Smorgon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Semenov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/semenoff1988/

Egor Semenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Semenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Semenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Semenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2010 yılında Smolevichi

1 Ocak 2011 yılında Klechesk

1 Ocak 2012 yılında Gorodeya

1 Mart 2012 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2012 yılında Gorodeya

1 Ocak 2013 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2014 yılında Smolevichi

14 Mart 2016 yılında Krumkachi

3 Ağustos 2017 yılında Luch

25 Ocak 2019 yılında FK Slutsk

21 Şubat 2022 yılında FK Smorgon

Egor Semenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Semenov şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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