Egor Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Semenov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Egor Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Semenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Semenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Semenov 6 Ocak 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Семёнов Егор Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Semenov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Semenov'nin FK Smorgon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Semenov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/semenoff1988/

Egor Semenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Semenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor Semenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Semenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2010 yılında Smolevichi

1 Ocak 2011 yılında Klechesk

1 Ocak 2012 yılında Gorodeya

1 Mart 2012 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2012 yılında Gorodeya

1 Ocak 2013 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2014 yılında Smolevichi

14 Mart 2016 yılında Krumkachi

3 Ağustos 2017 yılında Luch

25 Ocak 2019 yılında FK Slutsk

21 Şubat 2022 yılında FK Smorgon

Egor Semenov kimdir

Egor Semenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Semenov şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Egor Semenov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Dixon Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dixon Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Vershinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Vershinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Vershinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Vershinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi