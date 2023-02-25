Egor Shashko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Shashko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Shashko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Shashko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Shashko 26 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шашко Егор Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Shashko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Shashko'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egor Shashko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Shashko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Shashko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Shashko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Minsk U19

12 Temmuz 2022 yılında Ostrovets

Egor Shashko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Shashko şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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