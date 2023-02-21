Egor Sorokin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Sorokin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Sorokin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Sorokin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Sorokin 4 Kasım 1995 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сорокин Егор Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Sorokin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Egor Sorokin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Egor Sorokin'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Egor Sorokin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Sorokin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Egor Sorokin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Sorokin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tosno

1 Ocak 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2016 yılında Aktobe

31 Aralık 2016 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2017 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2017 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2017 yılında Rubin Kazan

1 Eylül 2019 yılında Krasnodar

2 Eylül 2019 yılında Rubin Kazan

31 Aralık 2019 yılında Krasnodar

Egor Sorokin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Sorokin şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egor Sorokin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ruan Tosno (2012)

Rusya takımında 4 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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