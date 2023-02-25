Egor Telepnev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Telepnev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Telepnev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Telepnev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Telepnev 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Телепнев Егор Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Telepnev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Telepnev'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Telepnev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Telepnev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egor Telepnev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Telepnev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2021 yılında Bumprom

18 Mart 2022 yılında Lokomotiv Gomel

Egor Telepnev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Telepnev şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.